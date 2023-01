Atelier : Cuisinez vos épluchures Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Atelier : Cuisinez vos épluchures Médiathèque Andrée Chedid, 18 mars 2023, Tourcoing. Atelier : Cuisinez vos épluchures Samedi 18 mars, 10h15 Médiathèque Andrée Chedid

Gratuit, réservation conseillée. Atelier parents/enfants à partir de 6 ans.

Venez découvrir quelques recettes pour cuisiner vos épluchures de fruits et légumes et apprendre à limiter les déchets alimentaires. Un moment gourmand et zéro déchet ! Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Belencontre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr Cet atelier parent-enfant sera l’occasion de découvrir des astuces et des recettes pour vous régaler sans remplir votre poubelle : vous apprendrez à utiliser les légumes et fruits de saisons jusqu’à la moindre épluchure.

2023-03-18T10:15:00+01:00

2023-03-18T12:15:00+01:00 Canva

