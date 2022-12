Tell me an… historia, por favor ! Médiathèque Andrée Chedid, 4 mars 2023, Tourcoing.

Tell me an… historia, por favor ! Samedi 4 mars 2023, 11h00 Médiathèque Andrée Chedid

Gratuit, sur réservation. À partir de 4 ans.

Run for your life Gingerbread man ! ¡ Corre ratoncito, que te pilla el gato ! Nos personnages arriveront- ils à s’enfuir et à échapper au danger? Des histoires en anglais et espagnol à partir de 4 ans

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Belencontre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr

Venez le découvrir lors de nos prochaines histoires en anglais et espagnol pour les enfants à partir de 4 ans et les adultes qui les accompagnent.



