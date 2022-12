Café langue anglais Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Café langue anglais Médiathèque Andrée Chedid, 4 mars 2023, Tourcoing. Café langue anglais Samedi 4 mars 2023, 10h30 Médiathèque Andrée Chedid

Gratuit, sur réservation. À partir de 14 ans.

Discuter et échanger en anglais dans une ambiance conviviale, c’est possible en participant au café langue ! Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Belencontre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr Discuter et échanger en anglais dans une ambiance conviviale, c’est possible en participant au café langue ! Quel que soit votre niveau, cet atelier de conversation animé par un locuteur natif vous permettra de pratiquer une langue étrangère et de découvrir une autre culture.

