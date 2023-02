Exposition Portrait Photo Culture Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Entrée libre.

Découvrez une exposition de portraits photographiques de femmes bénéficiaires du Service d’Hébergement d’Urgence de l’AFEJI. Des portraits reflétant leurs personnalités et leurs identités culturelles. Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Belencontre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr En partenariat avec l’AFEJI (Association des Flandres pour l’éducation, la formation des jeunes et l’insertion sociale et professionnelle) et son Service d’Hébergement d’Urgence, la médiathèque Andrée Chedid vous propose une exposition de portraits photographiques.

À l’occasion de cette exposition, des femmes bénéficiaires du Service d’Hébergement d’Urgence sont mises en avant par des portraits reflétant leurs personnalités et leurs identités culturelles. Des visites commentées en présence d’un professionnel de l’AFEJI sont proposées le samedi 11 mars de 15h à 17h30.

