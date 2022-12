À fond les manettes ! Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

À fond les manettes ! Médiathèque Andrée Chedid, 4 février 2023, Tourcoing. À fond les manettes ! Samedi 4 février 2023, 14h00 Médiathèque Andrée Chedid

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 6 ans.

Séances de jeux vidéo de 30 minutes sur console Nintendo Switch. Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Belencontre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr Séances de jeux vidéo de 30 minutes sur console Nintendo Switch.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T14:00:00+01:00

2023-02-04T16:00:00+01:00 Nintendo

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque Andrée Chedid Adresse 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Belencontre Ville Tourcoing Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Departement Nord

Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

À fond les manettes ! Médiathèque Andrée Chedid 2023-02-04 was last modified: by À fond les manettes ! Médiathèque Andrée Chedid Médiathèque Andrée Chedid 4 février 2023 Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord