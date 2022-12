ANNULÉ | Café langue anglais | ANNULÉ Médiathèque Andrée Chedid, 21 janvier 2023, Tourcoing.

ANNULÉ | Café langue anglais | ANNULÉ Samedi 21 janvier 2023, 10h30 Médiathèque Andrée Chedid

Gratuit, sur réservation. À partir de 14 ans.

Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Belencontre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr

Discuter et échanger en anglais dans une ambiance conviviale, c’est possible en participant au café langue ! Quel que soit votre niveau, cet atelier de conversation animé par un locuteur natif vous permettra de pratiquer une langue étrangère et de découvrir une autre culture.

À l’occasion de la Nuit de la lecture, le thème abordé sera la peur. So, what frightens you ?



2023-01-21T10:30:00+01:00

2023-01-21T12:00:00+01:00

