Spectacle : Balades immobiles Mercredi 14 décembre, 16h00 Médiathèque Andrée Chedid

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 5 ans.

Spectacle familial proposé par la conteuse Elodie Mora dans l’auditorium de la médiathèque Andrée Chedid. Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Belencontre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr Dans un décor de bric et de broc, au fond du grenier de l’imaginaire, derrière un livre, vit Don Chicote…

Un vieux bonhomme qui rêve des aventures fantastiques avec les objets qui l’entourent. Il voit un arbre plutôt qu’un vieux parapluie ! Parce que pour lui, l’impossible est possible, pourvu qu’on y croie ! Il vit les contes traditionnels et merveilleux avec des chaussures ou une cuillère…

