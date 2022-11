Atelier découverte de la photogrammétrie Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Atelier découverte de la photogrammétrie Médiathèque Andrée Chedid, 10 décembre 2022, Tourcoing. Atelier découverte de la photogrammétrie Samedi 10 décembre, 14h00 Médiathèque Andrée Chedid

Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 12 ans.

À l’occasion de l’exposition Panorama, la médiathèque Andrée Chedid et le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, vous proposent un atelier avec Alice Brygo, artiste exposée à cette occasion Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Belencontre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr En compagnie de l’artiste Alice Brygo, venez découvrir la photogrammétrie, une technique permettant de reconstituer en 3D un objet physique à partir de plusieurs photographies prises à 360°.

Une fois le procédé expliqué et illustré par le travail de l’artiste, vous aurez l’occasion de vous initier à cette pratique. IPad en main, à vous de jouer en modélisant les autres participants et vice-versa !

