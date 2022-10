Concert : The Breakfast Club Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Concert : The Breakfast Club Médiathèque Andrée Chedid, 3 décembre 2022, Tourcoing. Concert : The Breakfast Club Samedi 3 décembre, 15h00 Médiathèque Andrée Chedid

Gratuit, réservation conseillée.Tout public.

Ne ratez pas le concert de l’un des groupes les plus talentueux de notre région. Duo orfèvre d’une pop rêveuse où guitare, voix et synthé nous emmènent très loin. Médiathèque Andrée Chedid 156 avenue Fin de la Guerre 59200 Tourcoing Belencontre Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Bus : Liane 4 – arrêt : Fin De La Guerre

03 59 63 44 00 https://mediatheque.tourcoing.fr The Breakfast Club élabore une pop embuée, la possible bande-son d’un voyage à deux tout au long duquel la voix de Léonie Young s’occuperait de ménager les perspectives autoroutières, de faire pleuvoir ou jaillir les éclaircies, tandis que les guitares post-rock de Julien Puyau esquisseraient toutes les nuances d’un ciel de traîne, le ruban lumineux des villes au loin. Quelque part entre la sensualité de Cigarettes After Sex et l’onirisme de Beach House.

2022-12-03T16:00:00+01:00

