Projection d'Eternels Charitables
Mardi 29 octobre 2019, 20h00
Médiathèque Andrée Chedid
Tourcoing

Réalisé par Caroline Behague (France, Morgane Production, 2010, 52 min)

Dans la région de l'Artois, une quarantaine de confréries, appelées les « Charitables », se chargent des enterrements des défunts de leurs communes. De tous âges, volontaires et bénévoles, ils participent à ces funestes moments, à la place ou avec les pompes funèbres. Jamais macabre, ce documentaire retrace l'histoire de cette confrérie, entre engagement et humanité.

Projection en présence de la réalisatrice et de membres de la confrérie (sous réserve).

