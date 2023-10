La Nuit des Bibliothèques à Tourcoing : Lecture spectacle, dans le cadre du festival Prise directe Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, 12 octobre 2019, Tourcoing.

Nous accueillons le festival Prise Directe, qui vous invite dans toute la métropole du 11 au 19 octobre, à des lectures-spectacles et musicales, des concerts, des spectacles et performances, sur des thématiques en Prise Directe avec l’aujourd’hui.

Cette quatrième édition du festival propose un « Focus Mexique » dans le cadre de Lille 3000 Eldorado, autour de l’écriture mexicaine : retrouvez des lectures, des concerts, des rencontres tout au long du festival, via un parcours ou des rendez-vous ponctuels.

Nous vous proposons la lecture-spectacle du texte Pipi, de Jaime Chabaud (auteur mexicain). Texte drôle, émouvant, étonnant, lu et raconté par Caroline Guyot, et ses objets et figurines absurdes, créatifs, poétiques !

Médiathèque Andrée Chedid 156 rue Fin de la Guerre, Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-12T14:00:00+02:00 – 2019-10-12T15:00:00+02:00

