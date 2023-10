Prise Directe 4 : Pipi, Jaime Chabaud Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, 12 octobre 2019, Tourcoing.

Prise Directe 4 : Pipi, Jaime Chabaud Samedi 12 octobre 2019, 14h00 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, sur reservation

Dans le cadre de la Nuit des Bibliothèques, le festival Prise Directe, qui vous invite sur toute la métropole du 11 au 18 octobre 2019, à des lectures-spectacles et musicales, des concerts, des spectacles et performances, sur des thématiques en Prise Directe avec l’aujourd’hui.

Des volets programmatiques spécifiques

Le défrichage des écritures

Des textes en prise avec l’aujourd’hui, souvent inédits, non publiés, lus pour la première fois, traduits pour le festival, en cours d’écriture, ou commandés pour l’occasion.

La rencontre entre des artistes

De différentes disciplines ou non, pour des cartes blanches, commandes, expérimentations, pour créer des formes uniques pour le festival, singulières, en prise avec le réel.

Incubateur de projets

Le Festival est une plateforme d’accompagnement, de naissance de projets et d’équipes, de découverte. Nous accompagnons l’émergence via des étapes de travail, l’écriture par des résidences ou des commandes d’écriture, la création par des cartes blanches à des artistes et des espaces possibles pour l’expérimentation.

De nombreux textes et projets voient le jour dans le Festival, ils sont ensuite relayés dans d’autres festivals ou comités de lecture (Mousson d’été, Comédie Française…), se développent vers l’écriture, la production et la création.

Pipi, Jaime Chabaud

Traduction Françoise Thanas Conception et interprétation

Caroline Guyot

Durée 1h

En présence de l’auteur

Texte drôle, émouvant, étonnant, pour tous à partir de 6 ans, lu et raconté par Caroline Guyot, avec ses objets et figurines absurdes, créatifs, poétiques !

Du cinéma dans les mots : Comment mettre des images dans une histoire que l’on raconte, lorsqu’il n’y a pas de bel album illustré à partager, ou même s’il y en a un, mais que l’on a envie de créer des zooms, des gros plans, des focus, pour laisser à rêver, à imaginer, au-delà des mots ?

Le théâtre d’objets nous permet cela, créer simplement une photo, un lien, une résonance entre les mots et l’image. L’idée n’est pas d’illustrer toute l’histoire, ce serait faire offense à l’imaginaire des spectateurs, mais de composer des bulles à voir, de resserrer les plans, comme au cinéma, pour guider l’auditoire. >> Caroline Guyot

Médiathèque Andrée Chedid 156 rue Fin de la Guerre, Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-10-12T14:00:00+02:00 – 2019-10-12T15:00:00+02:00

