Cet évènement est passé Projection de La soif du mal Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Projection de La soif du mal Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing, 24 septembre 2019, Tourcoing. Projection de La soif du mal Mardi 24 septembre 2019, 20h00 Médiathèque Andrée Chedid Gratuit, sur réservation Réalisé par Orson Welles (Etats-Unis, 1958, 1h35) Avec Orson Welles, Charlton Heston, Janet Leigh… Monument cinématographique érigé par Orson Welles (devant et derrière la caméra) qui voit deux policiers aux méthodes opposées s’affronter dans l’atmosphère déliquescente de la frontière américano-mexicaine. Grand film noir aux allures de série B à (re)découvrir absolument. Suivi d’un échange autour du film, animé par deux bibliothécaires cinéphiles. Médiathèque Andrée Chedid 156 rue Fin de la Guerre, Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0359634400 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-24T20:00:00+02:00 – 2019-09-24T22:30:00+02:00

2019-09-24T20:00:00+02:00 – 2019-09-24T22:30:00+02:00 Droits réservés Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque Andrée Chedid Adresse 156 rue Fin de la Guerre, Tourcoing Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing latitude longitude 50.729135;3.14511

Médiathèque Andrée Chedid Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/