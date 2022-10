Festival « Les Diseurs d’Histoires » / « Balade contée végétale »/ Dimanche 30 octobre à 10h à Auberive Médiathèque André Theuriet Auberive Catégories d’évènement: Auberive

Haute-Marne

Festival « Les Diseurs d’Histoires » / « Balade contée végétale »/ Dimanche 30 octobre à 10h à Auberive Médiathèque André Theuriet, 30 octobre 2022, Auberive. Festival « Les Diseurs d’Histoires » / « Balade contée végétale »/ Dimanche 30 octobre à 10h à Auberive Dimanche 30 octobre, 10h00 Médiathèque André Theuriet

Gratuit

Festival itinérant des Arts du Conte et de la Parole « Les Diseurs d’Histoires » – Du 07 octobre au 26 novembre 2022 partout en Haute-Marne Médiathèque André Theuriet Rue des Fermiers, 52160 Auberive Auberive 52160 Haute-Marne Grand Est Patric ROCHEDY

« Balade contée végétale »

⏳Durée: environ 2H

A partir de 8 ans « Patric, né et vivant depuis toujours à la campagne est un amoureux des plantes mais aussi des pierres et de ces animaux, qui nous voisinent sans que nous les apercevions forcément comme ces petites herbes sur lesquelles nous posons le pied sans nous en rendre compte. Patric propose de vous emmener à leur découverte, les percevoir, les écouter et tâcher de comprendre ce qu’elles ont à nous offrir, tant pour nous soigner que pour nous nourrir, nous vêtir, nous abriter, nous enseigner. » Au travers de l’imaginaire, il raconte leur histoire. En utilisant le conte traditionnel relatif au monde végétal, Patric nous permet de nous relier à d’autres modes de pensée, plus anciens, de cultures différentes qui nous feront regarder ce monde-là d’un oeil neuf. En partenariat avec la MDHM : Médiathèque départementale de la Haute-Marne, la Médiathèque d’Auberive et le Foyer Rural du Pays d’Auberive Toute la programmation du festival est à découvrir en cliquant ICI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-30T10:00:00+01:00

2022-10-30T12:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Auberive, Haute-Marne Autres Lieu Médiathèque André Theuriet Adresse Rue des Fermiers, 52160 Auberive Ville Auberive Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Médiathèque André Theuriet Auberive Departement Haute-Marne

