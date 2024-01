Goûter Philo Médiathèque André Malraux Tourcoing, mercredi 21 février 2024.

Goûter Philo Tu as entre 8 et 11 ans ? Rejoins-nous avec ton secret en poche, codé avec le décrypteur, pour réfléchir en groupe sur la confiance, l’amitié, le mystère… avec une animatrice de l’association SEVE. Mercredi 21 février, 15h00 Médiathèque André Malraux Gratuit, réservation conseillée. Pour les 8-11 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-21T15:00:00+01:00 – 2024-02-21T16:00:00+01:00

Fin : 2024-02-21T15:00:00+01:00 – 2024-02-21T16:00:00+01:00

L’association SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble) veut aider les enfants à grandir en discernement et en humanité. Elle œuvre à la généralisation de la philosophie avec les enfants. Elle souhaite contribuer, de manière significative, grâce à la diffusion d’ateliers de philosophie et pratique de l’attention, au développement de la pensée réflexive chez les enfants et adolescents, de l’esprit critique et d’aptitudes leur permettant de devenir des citoyens conscients, actifs et éclairés.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque mediatheque@ville-tourcoing.fr Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V'Lille – Sébastopol ou Victoire

