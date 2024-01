Sur écoute, le rendez-vous musical de la médiathèque Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Sur écoute, le rendez-vous musical de la médiathèque Médiathèque André Malraux Tourcoing, 17 février 2024, Tourcoing. Sur écoute, le rendez-vous musical de la médiathèque Samedi 17 février 2024, 16h00 Médiathèque André Malraux Entrée libre. Tout public. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T16:00:00+01:00 – 2024-02-17T16:45:00+01:00

Fin : 2024-02-17T16:00:00+01:00 – 2024-02-17T16:45:00+01:00 En 45 minutes, les bibliothécaires musicaux vous présentent leurs coups de cœur issus de l’actualité discographique. Rendez-vous dans l’espace musique de la médiathèque pour découvrir le meilleur de nos nouveautés. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire Droits réservés Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Code postal 59200 Lieu Médiathèque André Malraux Adresse 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Médiathèque André Malraux Tourcoing Latitude 50.716753 Longitude 3.159438 latitude longitude 50.716753;3.159438

Médiathèque André Malraux Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/