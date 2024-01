Le petit cinéphile #4 : Le garçon aux cheveux verts, un film de Joseph Losey (USA, 1948, 82 min) Médiathèque André Malraux Tourcoing, 10 février 2024, Tourcoing.

Samedi 10 février 2024, 15h00 Médiathèque André Malraux Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 9 ans.

2024-02-10T15:00:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T15:00:00+01:00 – 2024-02-10T17:00:00+01:00

« Peter, jeune orphelin, mène une vie agréable avec Gramp, un vieux chanteur de music-hall. Lorsque ses cheveux deviennent verts, il est rejeté par son entourage. » Ce classique du cinéma est une très belle fable dénonciatrice des effets dévastateurs des discriminations et de l’intolérance. Ce conte initiatique au technicolor surprenant a su traverser le temps pour nous émouvoir et susciter la réflexion .

Financé par la Cité éducative

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque mediatheque@ville-tourcoing.fr

Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V'Lille – Sébastopol ou Victoire

