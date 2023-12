Cinéchanges #14 : Les femmes réalisatrices Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Cinéchanges #14 : Les femmes réalisatrices Médiathèque André Malraux Tourcoing, 3 février 2024, Tourcoing. Cinéchanges #14 : Les femmes réalisatrices Samedi 3 février 2024, 14h30 Médiathèque André Malraux Gratuit, réservation conseillée.Tout public à partir de 14 ans. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T14:30:00+01:00 – 2024-02-03T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-03T14:30:00+01:00 – 2024-02-03T16:30:00+01:00 En 2022, plus de 30% des cinéastes en France étaient des femmes. Lentement mais sûrement, la parité gagne du terrain. Nos deux bibliothécaires, en duo mixte, proposent donc une petite histoire des femmes réalisatrices, d’Alice Guy à Justine Triet, des États-Unis au Japon, en passant par le Maghreb et la Russie. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire Droits réservés Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Code postal 59200 Lieu Médiathèque André Malraux Adresse 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Departement Nord Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque André Malraux Tourcoing Latitude 50.716753 Longitude 3.159438 latitude longitude 50.716753;3.159438

Médiathèque André Malraux Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/