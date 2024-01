Les Racontines musicales Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Les Racontines musicales
Samedi 27 janvier 2024, 14h30
Médiathèque André Malraux
Tourcoing

Entrée libre sur réservation. Pour les enfants de 4 à 7 ans et les adultes qui les accompagnent.

Fin : 2024-01-27T14:30:00+01:00 – 2024-01-27T15:30:00+01:00 Une heure du conte en musique. Une bibliothécaire accompagnée par un élève du département jazz du conservatoire du Conservatoire. Un mélange musique et littérature. Les mots s’envolent, dansent, en rythme, charmés par la mélodie. Un hymne à la beauté de la musique et au délice des mots.

Oscar DESCAMPS à la batterie ; Estelle LEVAUX à la lecture

Médiathèque André Malraux
26 rue Famelart
59200 Tourcoing
03 59 63 42 50
mediatheque@ville-tourcoing.fr

Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V'Lille – Sébastopol ou Victoire

