Le petit cinéphile #3 : Fantastic Mr. Fox, un film de Wes Anderson (Etats-Unis, 2009, 1h27) Samedi 2 décembre, 15h00 Médiathèque André Malraux Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 8 ans.

« Monsieur et madame Renard ont décidé d’arrêter tout braconnage pour mener une vie de famille idyllique avec leur fils, Ash. Mais après douze ans de vie familiale paisible, l’existence bucolique est trop pesante pour les instincts animaux de Foxy. Un jour, leur neveu Kristofferson vient en visite. Très rapidement, Fox revient à son ancienne vie de voleur et, ce faisant, met en péril non seulement sa famille bien-aimée, mais aussi la communauté animale tout entière. »

Quand le génial réalisateur Wes Anderson rencontre la plume de Roald Dahl, cela donne ce film d’animation plein de charme et d’insolence, une sorte d’Arsène Lupin animalier et un régal pour tous.

La projection est suivie d’un temps d’échanges à hauteur d’enfants.

