Atelier numérique : Monument Valley Médiathèque André Malraux Tourcoing, 22 novembre 2023, Tourcoing.

Atelier numérique : Monument Valley Mercredi 22 novembre, 14h00 Médiathèque André Malraux Entrée libre. Tout public à partir de 7 ans.

Soyez prêts à embarquer pour un voyage imaginaire époustouflant !​

En collaboration avec le pôle multimédia de la ludomédiathèque Colette,​ nous avons le plaisir de vous inviter à un atelier spécial autour du jeu « Monument Valley », où l’imagination et le voyage se rencontrent pour créer une expérience inoubliable.

Au cœur de « Monument Valley, » un monde magique et mystérieux vous attend. Vous serez plongés dans des paysages impossibles, où l’architecture se fond avec la nature, créant des scénarios énigmatiques à chaque tournant. Ce jeu primé, célébré pour sa beauté artistique et sa conception de niveau inventive sera le point de départ de notre voyage.​

https://www.youtube.com/watch?v=wC1jHHF_Wjo

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque mediatheque@ville-tourcoing.fr 0359634250

Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V'Lille – Sébastopol ou Victoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T14:00:00+01:00 – 2023-11-22T17:30:00+01:00

