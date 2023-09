Atelier scientifique Les dinosaures Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Atelier scientifique Les dinosaures Médiathèque André Malraux Tourcoing, 18 novembre 2023, Tourcoing. Atelier scientifique Les dinosaures Samedi 18 novembre, 15h00 Médiathèque André Malraux Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 7 à 11 ans. À quoi ressemblaient les dinosaures ? En existe-t-il encore ? Durant cet atelier animé par Les savants fous, tu pourras découvrir le métier de paléontologue, observer des fossiles et réaliser des expériences pour comprendre quels phénomènes géologiques leur donnent naissance. Financé par la Cité éducative Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://www.citeseducatives.fr/cite/tourcoing-sud »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

