Tourcoing On joue ?! Médiathèque André Malraux Tourcoing, 8 novembre 2023, Tourcoing. On joue ?! Mercredi 8 novembre, 14h00 Médiathèque André Malraux Entrée libre. Tout public à partir de 10 ans. Bienvenue dans « Nouvelles ContRées » où la médiathèque deviendra votre terrain de jeu ! Votre mission, si vous l’acceptez, sera d’explorer le roman choisi par l’« Eclaireur » à l’aide des défis issus des « Marque-pages ». Le « Groupe » devra ramener le précieux « Sens Caché » gardé au beau milieu de jungles de mots, dans les mystérieuses « Cités Perdues ». Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T14:00:00+01:00 – 2023-11-08T16:00:00+01:00

