Tourcoing Explorez l’Infini avec la réalité virtuelle ! Médiathèque André Malraux Tourcoing, 18 octobre 2023, Tourcoing. Explorez l’Infini avec la réalité virtuelle ! Mercredi 18 octobre, 14h00 Médiathèque André Malraux Entrée libre. Tout public à partir de 14 ans. En collaboration avec le pôle multimédia de la ludomédiathèque Colette, nous sommes ravis de vous inviter à une expérience extraordinaire qui vous transportera au-delà des frontières de l’ordinaire. Cet atelier VR sur les voyages imaginaires promet de vous faire découvrir des mondes fantastiques et de stimuler votre créativité comme jamais auparavant.​​ Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T17:00:00+02:00

