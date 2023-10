On joue ?! Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing On joue ?! Médiathèque André Malraux Tourcoing, 7 octobre 2023, Tourcoing. On joue ?! Samedi 7 octobre, 14h00 Médiathèque André Malraux Entrée libre. Tout public à partir de 8 ans. Casse-tête, tangram, puzzle, engrenages… Tu trouveras de tout pour mettre ton cerveau en ébullition ! Rejoins-nous en famille ou entre amis pour fêter les sciences ! Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00 Pixabay Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Departement Nord Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Médiathèque André Malraux Tourcoing latitude longitude 50.716753;3.159438

Médiathèque André Malraux Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/