Atelier scientifique Le corps dans tous ses états Médiathèque André Malraux Tourcoing, 30 septembre 2023, Tourcoing.

Atelier scientifique Le corps dans tous ses états Samedi 30 septembre, 15h00 Médiathèque André Malraux Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 7 à 11 ans.

Les émotions… quelles sont-elles ? Pourquoi les ressentons-nous ? Sont-elles les mêmes pour tout le monde ? Est-il possible de les contrôler ? Les couleurs, les saisons et notre environnement jouent-ils un rôle dans notre humeur ?

Les savants fous te proposent un belle expérience scientifique autour du corps et des émotions.

Financé par la Cité éducative

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://www.citeseducatives.fr/cite/tourcoing-sud »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T15:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:30:00+02:00

2023-09-30T15:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:30:00+02:00

Droits réservés