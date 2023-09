Projection du film documentaire « Les Passeurs de mémoire » réalisé par Yves Decroix Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Projection du film documentaire « Les Passeurs de mémoire » réalisé par Yves Decroix Médiathèque André Malraux Tourcoing, 16 septembre 2023, Tourcoing. Projection du film documentaire « Les Passeurs de mémoire » réalisé par Yves Decroix Samedi 16 septembre, 14h30 Médiathèque André Malraux Gratuit, réservation conseillée. Tout public. Avec ses collections patrimoniales, la médiathèque est un haut lieu de conservation de la mémoire. Elle invite le réalisateur Yves Decroix qui présente son troisième volet sur la mémoire textile. Il revient sur les entreprises tourquennoises et leurs salariés.

Ces passeurs de mémoire se racontent, ils ou elles évoquent des bribes de vie, des souvenirs bons et mauvais, leurs carrières. Pour la plupart, l’usine était leur seconde famille.

La projection sera suivie d’un débat en présence du réalisateur. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

