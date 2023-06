La braderie des médiathèques Médiathèque André Malraux Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing La braderie des médiathèques Médiathèque André Malraux Tourcoing, 10 septembre 2023, Tourcoing. La braderie des médiathèques Dimanche 10 septembre, 09h00 Médiathèque André Malraux Entrée libre, dans la limite de la jauge appliquée dans l’espace. Curieux ou collectionneurs, habitués ou en première visite, chacun pourra offrir une seconde vie aux ouvrages ne trouvant plus leur place au sein de l’offre sans cesse renouvelée des médiathèques.

Ce sont des milliers de romans, BD, documentaires, albums jeunesse, revues et CD qui s’échangeront contre la somme modique de 1€ tout au long de cette « happy hour » culturelle.

Les ouvrages ainsi vendus sont issus d’un désherbage, opération indispensable qui consiste à retirer des collections d’une bibliothèque les documents obsolètes, défraîchis ou en surnombre.

Cette vente est réservée aux particuliers. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T09:00:00+02:00 – 2023-09-10T13:00:00+02:00

2023-09-10T09:00:00+02:00 – 2023-09-10T13:00:00+02:00

