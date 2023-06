La Chorale Kids enchante la médiathèque Médiathèque André Malraux Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing La Chorale Kids enchante la médiathèque Médiathèque André Malraux Tourcoing, 21 juin 2023, Tourcoing. La Chorale Kids enchante la médiathèque Mercredi 21 juin, 11h00 Médiathèque André Malraux Entrée libre. Tout public. Pop, rock, chanson… Rien ne leur fait peur et tout leur réussit. En français, en anglais, les jeunes choristes suivis de près par nos amis du Grand Mix fêtent la musique dans nos murs et montrent tout leur talent. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

