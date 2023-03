V.I.B. Very Important Baby Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

V.I.B. Very Important Baby Médiathèque André Malraux, 25 mai 2023, Tourcoing. V.I.B. Very Important Baby Jeudi 25 mai, 10h00 Médiathèque André Malraux Entrée libre. Des jeux, des livres et une bibliothécaire aux petits soins des plus jeunes et de leurs parents.

Tous les jeudis de 10h à 11h30

Pour les 0-3 ans Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-25T10:00:00+02:00 – 2023-05-25T11:30:00+02:00

2023-05-25T10:00:00+02:00 – 2023-05-25T11:30:00+02:00 Service Communication de la Ville de Tourcoing

