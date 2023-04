Atelier manga Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Atelier manga Médiathèque André Malraux, 13 mai 2023, Tourcoing. Atelier manga Samedi 13 mai, 14h00 Médiathèque André Malraux Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 12 ans. Cours d’initiation au dessin manga avec un dessinateur professionnel autour de la création de personnages originaux (base anatomique, crayonné, encrage et couleur). Que vous soyez débutant ou dessinateur confirmé, vous apprendrez à dessiner et entrerez dans la peau d’un véritable mangaka. Financé par la Cité éducative Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] [{« link »: « https://www.citeseducatives.fr/cite/cite-educative-de-tourcoing »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

