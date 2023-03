Bulle de partage Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing

Bulle de partage Médiathèque André Malraux, 6 mai 2023, Tourcoing. Bulle de partage Samedi 6 mai, 10h30 Médiathèque André Malraux Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans et les adultes qui les accompagnent. Autour d’échanges, de la lecture de contes et d’un atelier pratique, Bulle de partage vous propose un moment dédié à l’enfant de 0 à 6 ans et à ses accompagnants dans l’espace jeunesse de la médiathèque. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T10:30:00+02:00 – 2023-05-06T11:30:00+02:00

2023-05-06T10:30:00+02:00 – 2023-05-06T11:30:00+02:00 Freepik

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Departement Nord Age max 6 Lieu Ville Médiathèque André Malraux Tourcoing

Médiathèque André Malraux Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Bulle de partage Médiathèque André Malraux 2023-05-06 was last modified: by Bulle de partage Médiathèque André Malraux Médiathèque André Malraux 6 mai 2023 Médiathèque André Malraux Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord