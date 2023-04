Exposition Par le pouvoir du manga ! Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Exposition Par le pouvoir du manga ! 2 – 27 mai Médiathèque André Malraux Entrée libre. Tout public. Longtemps associé à une forme de sous-culture, le manga a aujourd'hui toute sa place en France. Héritier de nombreuses traditions japonaises, il est un des segments d'une culture foisonnante de pratiques dont il s'inspire et qu'il inspire lui-même en retour. Pourtant beaucoup d'idées reçues tenaces entretiennent encore l'incompréhension d'une partie du public français pour ce type de bande-dessinée. Financé par la Cité éducative Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing

2023-05-02T13:00:00+02:00 – 2023-05-02T18:30:00+02:00

2023-05-27T10:00:00+02:00 – 2023-05-27T17:30:00+02:00 Kana

