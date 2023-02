Gang des pelotes spécial : Yarn bombing avec Élodie Derache Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing

Gang des pelotes spécial : Yarn bombing avec Élodie Derache Médiathèque André Malraux, 26 avril 2023, Tourcoing. Gang des pelotes spécial : Yarn bombing avec Élodie Derache Mercredi 26 avril, 15h00 Médiathèque André Malraux

Gratuit, sur réservation. À partir de 8 ans. Venez participer à la création d’une œuvre textile collective à la médiathèque André Malraux avec l’artiste Élodie Derache en résidence CLEA.

L’artiste vous présentera sa démarche, puis vous accompagnera dans la réalisation d’une installation joyeuse et virale en partageant sa manière de travailler autour d’une technique décomplexée au crochet.

Vous apprendrez à crocheter des cellules organiques, à participer à l’élaboration d’une œuvre collective et à prendre beaucoup de plaisir ! Ateliers ouverts à tous dès 8 ans, novices, débutants, ou expérimentés. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord 03 59 63 42 50 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T13:00:00+00:00 – 2023-04-26T16:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Médiathèque André Malraux Tourcoing Departement Nord

Médiathèque André Malraux Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Gang des pelotes spécial : Yarn bombing avec Élodie Derache Médiathèque André Malraux 2023-04-26 was last modified: by Gang des pelotes spécial : Yarn bombing avec Élodie Derache Médiathèque André Malraux Médiathèque André Malraux 26 avril 2023 Médiathèque André Malraux Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord