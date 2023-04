Atelier expression corporelle Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Atelier expression corporelle Médiathèque André Malraux, 25 avril 2023, Tourcoing. Atelier expression corporelle Mardi 25 avril, 15h00 Médiathèque André Malraux Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 6 ans. Nous arpenterons la médiathèque en effectuant un relevé des différents espaces au moyen d’une cartographie sensible et particulière qui nous servira de base de création.

Nous serons attentifs aux éléments du mobilier, rayonnages, bacs, assises, aux livres (classements thématiques), aux marquages au sol éventuels.

Nous relèverons également les habitudes des usagers de la médiathèque, gestes du quotidien, postures de recherche de livre ou de lecture, façon de parler, façon de marcher…

Munis de toutes nos récoltes comme base de données, nous reprendrons ensemble les gestuelles, postures et déplacements observés pour créer une chorégraphie et prouver que tous les corps peuvent danser.

2023-04-25T15:00:00+02:00 – 2023-04-25T17:30:00+02:00

Collectif Remix

