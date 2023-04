Atelier créatif à la manière de Yayoi Kusama : fabrication d’un mobile Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing

Atelier créatif à la manière de Yayoi Kusama : fabrication d’un mobile Médiathèque André Malraux, 22 avril 2023, Tourcoing. Atelier créatif à la manière de Yayoi Kusama : fabrication d’un mobile Samedi 22 avril, 15h00 Médiathèque André Malraux Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 7 à 11 ans. Dans le cadre de la journée internationale de la danse (samedi 29 avril), la créatrice Charline Lapierre de l’atelier MoOn vous propose de venir jouer avec le mouvement en créant un mobile s’inspirant des motifs de l’artiste plasticienne Yayoi Kusama. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T15:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:30:00+02:00

2023-04-22T15:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:30:00+02:00 Charline Lapierre

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Departement Nord Age min 7 Age max 11 Lieu Ville Médiathèque André Malraux Tourcoing

Médiathèque André Malraux Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Atelier créatif à la manière de Yayoi Kusama : fabrication d’un mobile Médiathèque André Malraux 2023-04-22 was last modified: by Atelier créatif à la manière de Yayoi Kusama : fabrication d’un mobile Médiathèque André Malraux Médiathèque André Malraux 22 avril 2023 Médiathèque André Malraux Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord