Exposition « Le piéton est le spectateur du théâtre de la rue » Médiathèque André Malraux, 1 avril 2023, Tourcoing. Exposition « Le piéton est le spectateur du théâtre de la rue » 1 – 29 avril Médiathèque André Malraux Entrée libre. Tout public. La ville se compose et se recompose à chaque instant par les pas de ses habitants. Faire quelques pas en ville, c’est autant rencontrer le bitume que rencontrer des corps en mouvement.

Cette exposition proposée par le collectif d’artistes REMIX dans le cadre du CLÉA (contrat local d’éducation artistique), vous présente à partir de vidéos, de photos et d’accessoires un mélange de scénographies urbaines, chorégraphies, photographies de corps dans l’espace urbain et des projets qui impliquent les habitants et les artistes. Le collectif « REMIX » est composé de :

Clara Walter, scénographe urbaine ;

Adonis Nébié, danseur et chorégraphe ;

Médiathèque André Malraux
26 rue Famelart 59200 Tourcoing

