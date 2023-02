Cinéchanges #11 : Projection de Memories of murder, un film de Bong Joon-ho (Corée du Sud, 2004, 2h12) Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Gratuit, sur réservation. À partir de 14 ans.

Le premier chef-d'œuvre du futur réalisateur de Parasite est un polar magistral, profondément original, qui plaça la Corée du Sud au centre de la planète cinéma. Une pépite à (re)découvrir.

Médiathèque André Malraux
26 rue Famelart
59200 Tourcoing Centre-ville
Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V'Lille – Sébastopol ou Victoire

03 59 63 42 50
http://www.tourcoing.fr/mediatheque

03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque En 1986, dans la province de Gyunggi, le corps d’une jeune femme violée puis assassinée est retrouvé dans la campagne. Deux mois plus tard, d’autres crimes similaires ont lieu. Dans un pays qui n’a jamais connu de telles atrocités, la rumeur d’actes commis par un tueur en série grandit de jour en jour. Une unité spéciale de la police est ainsi créée dans la région afin de trouver rapidement le coupable. Elle est placée sous les ordres d’un policier local et d’un détective spécialement envoyé de Séoul à sa demande. Devant l’absence de preuves concrètes, les deux hommes sombrent peu à peu dans le doute…

Le premier chef-d’œuvre du futur réalisateur de Parasite est un polar magistral, profondément original, qui plaça la Corée du Sud au centre de la planète cinéma. Une pépite à (re)découvrir d’urgence. Projection associée au Cinéchanges #11 : Le Cinéma sud-coréen contemporain le samedi 18 mars.

2023-03-25T14:00:00+01:00

2023-03-25T16:30:00+01:00 Droits réservés

