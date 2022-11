Sérieschanges #1 : Festival Séries Mania 2023 Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Sérieschanges #1 : Festival Séries Mania 2023 Médiathèque André Malraux, 11 mars 2023, Tourcoing. Sérieschanges #1 : Festival Séries Mania 2023 Samedi 11 mars 2023, 14h30 Médiathèque André Malraux

Gratuit, sur réservation.Tout public à partir de 14 ans.

L’impact artistique des séries ne fait plus débat. De l’ORTF aux géants du streaming, nous vous proposerons un regard évidemment subjectif sur le meilleur de la production télévisuelle internationale. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Centre-ville Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque L’impact artistique des séries ne fait plus débat. De l’ORTF aux géants du streaming vidéo, l’équipe du cinéchanges proposera un regard évidemment subjectif sur le meilleur de la production télévisuelle internationale. À l’occasion de l’édition 2023 du festival Séries Mania.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-11T14:30:00+01:00

2023-03-11T16:30:00+01:00 Droits réservés

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Médiathèque André Malraux Adresse 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Centre-ville Ville Tourcoing Age minimum 14 Age maximum 99 lieuville Médiathèque André Malraux Tourcoing Departement Nord

Médiathèque André Malraux Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Sérieschanges #1 : Festival Séries Mania 2023 Médiathèque André Malraux 2023-03-11 was last modified: by Sérieschanges #1 : Festival Séries Mania 2023 Médiathèque André Malraux Médiathèque André Malraux 11 mars 2023 Médiathèque André Malraux Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord