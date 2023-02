Printemps des poètes : Rencontre avec la poétesse syrienne Hala Mohammad Médiathèque André Malraux, 11 mars 2023, Tourcoing.

Printemps des poètes : Rencontre avec la poétesse syrienne Hala Mohammad Samedi 11 mars, 14h00 Médiathèque André Malraux

Gratuit, réservation conseillée. Tout public.

14h-14h45

« La ballade de la geôle de Reading« , écrite par Oscar Wilde alors qu’il était emprisonné pour homosexualité, est son dernier texte. La prison lui ôta ensuite tout désir de créer et le laissa exsangue, brisé.

La classe de Cycle 3 d’Art Dramatique du Conservatoire de Tourcoing, dirigée par Charles Compagnie, portera l’intégralité de ce texte dans un hommage vibrant à ce grand poète, et nous fera entendre sa profondeur, sa grâce, et son message humaniste.

« Dites, quel mot de grâce, en un tel lieu pourrait porter aide à l’âme d’un frère ? »

15h-16h30

Rencontre avec Hala Mohammad

Poétesse et réalisatrice, Hala Mohammad est née en 1959 à Lattaquié, sur la côte syrienne. Elle a réalisé plusieurs documentaires sur le thème de la littérature des prisons et a été assistante-réalisatrice de deux longs métrages tournés en Syrie, tandis que ses recueils paraissaient au Liban. Au début des événements qui déchirent aujourd’hui son pays, elle a mis tout ce qu’elle possédait dans une valise et a trouvé refuge en France. La poésie de cette exilée est un art de vivre qui défie la peur.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord 03 59 63 42 50

