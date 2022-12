Les Petites boîtes à musique Médiathèque André Malraux, 4 février 2023, Tourcoing.

Les Petites boîtes à musique Samedi 4 février 2023, 10h30 Médiathèque André Malraux

Gratuit, réservation conseillée. Pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents.

Les Petites boîtes à musique vont explorer les différentes facettes de la musique et des rythmes au travers de chansons et de comptines revisitées. Blues, gospel, rock, rap, cha cha cha, techno…

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Centre-ville Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque

Service Communication de la Ville de Tourcoing