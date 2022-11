Conférence « Être une femme en France dans l’entre-deux-guerres » Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Conférence « Être une femme en France dans l’entre-deux-guerres » Médiathèque André Malraux, 27 janvier 2023, Tourcoing. Conférence « Être une femme en France dans l’entre-deux-guerres » Vendredi 27 janvier 2023, 14h30 Médiathèque André Malraux

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte à partir de 14 ans.

« Être une femme en France dans l’entre-deux-guerres » par Jacqueline DUHEM, agrégée d’Histoire, auteure d’essais historiques. Conférence organisée par l’Université du Temps Libre et ouverte à tous. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Centre-ville Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque La « Grande Guerre » a vu des millions d’hommes être mobilisés, qu’il a fallu remplacer sur leur lieu de travail par des femmes, ouvrant à celles-ci de nombreux emplois jusque-là exclusivement masculins. La paix revenue, un vent de renouveau souffle sur la mode : la « garçonne » des années 1920 impose à la mémoire collective ses cheveux et sa jupe courts, sa silhouette longiligne et sa cigarette. L’émancipation de la femme semble en marche, en particulier sur le plan politique où il est question de lui donner le droit de vote…

