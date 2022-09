Atelier d’écriture Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Atelier d’écriture Médiathèque André Malraux, 6 octobre 2022, Tourcoing. Atelier d’écriture Jeudi 6 octobre, 10h00 Médiathèque André Malraux

Gratuit, réservation conseillée. Public adulte

D’un mot surgissent d’autres mots, d’un geste se forme une image, d’un parfum… se déroule toute une histoire ! Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Centre-ville Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

03 59 63 42 50 http://www.tourcoing.fr/mediatheque Au cours de cet atelier d’écriture, l’équipe du pôle lecture adulte suscitera votre imaginaire en vous concoctant de savoureux jeux d’écriture, simples et stimulants. Vous pouvez apporter cahier, crayons, colle, ciseaux… pour triturer les mots et bidouiller vos textes.

