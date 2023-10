Cet évènement est passé Conférence « Mexique, Conquête et colonisation » de Serge Gruzinski Médiathèque André Malraux Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Conférence « Mexique, Conquête et colonisation » de Serge Gruzinski Médiathèque André Malraux Tourcoing, 23 novembre 2019, Tourcoing. Conférence « Mexique, Conquête et colonisation » de Serge Gruzinski Samedi 23 novembre 2019, 15h00 Médiathèque André Malraux Gratuit, sur réservation À l’occasion des 500 ans de la Conquête du Mexique, l’historien Serge Gruzinski donnera une conférence intitulée « Conquête et colonisation ». Immense historien (enseignant à Princeton, au Brésil et en Chine), lauréat du Grand Prix International des Sciences Historiques, Serge Gruzinski, natif de Tourcoing, est l’un des plus grands spécialistes de l’Amérique Latine. Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0359634250 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-23T15:00:00+01:00 – 2019-11-23T17:30:00+01:00

