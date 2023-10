Les trésors de la médiathèque Médiathèque André Malraux Tourcoing, 10 août 2019, Tourcoing.

Les trésors de la médiathèque 10 août – 28 septembre 2019 Médiathèque André Malraux Entrée libre

Quand les réserves de la médiathèque s’ouvrent… Venez découvrir les collections anciennes et les plus belles pièces qui y sont conservées : les émouvants et naïfs bois gravés de la Bible de 1531, le plus ancien ouvrage de ce fonds, ou encore les magnifiques cartes gravées et enluminées des atlas des Blaeu (de 1635) et bien d’autres trésors parmi les quelque 3000 ouvrages imprimés depuis le 16e siècle qui constituent le patrimoine écrit de notre ville.

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-08-10T10:00:00+02:00 – 2019-08-10T12:00:00+02:00

2019-09-28T10:00:00+02:00 – 2019-09-28T18:30:00+02:00

Le Théâtre du monde ou Nouvel atlas contenant les cartes et description de tous les pays de la terre. Amsterdam : Guillaume et Jean Blaeu, 1635. 2 volumes. Références Médiathèque de Tourcoing : 17-R-F°-65 et 66.