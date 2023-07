Visites commentées « Tous à la page ! » Médiathèque André Malraux Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Visites commentées « Tous à la page ! » Samedi 16 septembre, 10h00 Médiathèque André Malraux Entrée libre

Tous à la page !

En salle du Patrimoine (3ème étage), les classiques demeurent une source d’inspiration inépuisable…venez redécouvrir les grands récits et mythes littéraires à travers le regard d’artistes contemporains.

Au Centre de l’Illustration (5ème étage), les collections n’ont pas pris une ride ! Laissez-vous émerveiller par une sélection de livres animés spectaculaires, d’hier et d’aujourd’hui.

Médiathèque André Malraux 1 Presqu’île André Malraux, 67076 Strasbourg Strasbourg 67100 Bas-Rhin Grand Est 03 88 45 10 10 http://www.mediatheques.strasbourg.eu Depuis 2008, la Médiathèque André Malraux, tête de pont du réseau des médiathèques de l’Eurométropole, dresse fièrement sa proue argentée sur la presqu’île André Malraux, réhabilitation architecturale d’un passé industriel du XIXe siècle par le cabinet d’architecture Ibos-Vitard.

Au cœur de cet édifice, 300 000 ouvrages anciens et livres d’artistes consultables en salle du Patrimoine et 350 000 documents multimédias empruntables font la richesse de ce lieu de vie. Le Fonds Patrimonial veille tant sur les livres anciens, mémoire écrite, iconographique et historique des siècles passés, que sur les livres d’artistes, créations contemporaines de beaux «livres objets» en série limitée, patrimoine de demain. Tram C et E : arrêt Winston Churchill. Tram A et D : arrêt Etoile – Bourse. Bus 14 / 15 / 24 : arrêt Etoile – Bourse. Accès piétons et cyclistes par les passerelles à partir de la Route du Rhin, de la route du Général Koenig et du Quai des Alpes. Accès en véhicule autorisé uniquement pour les personnes à mobilité réduite (entrée au feu sur le Pont Churchill en s’annonçant à la borne SIRAC).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

©kempf