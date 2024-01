Cinéma : La dégustation Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Cinéma : La dégustation Dimanche 14 avril 2024, 15h00 Médiathèque André-Malraux Gratuit

Début : 2024-04-14T15:00:00+02:00 – 2024-04-14T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-14T15:00:00+02:00 – 2024-04-14T16:30:00+02:00 Réalisé par Ivan Calbérac (1h22).

Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l'associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et décide de s'inscrire à un atelier dégustation…

