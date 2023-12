Atelier créatif « les mignardises » Médiathèque André-Malraux Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Lisieux Atelier créatif « les mignardises » Médiathèque André-Malraux Lisieux, 1 mars 2024, Lisieux. Atelier créatif « les mignardises » Vendredi 1 mars 2024, 15h00 Médiathèque André-Malraux Gratuit / sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-01T15:00:00+01:00 – 2024-03-01T16:30:00+01:00

Fin : 2024-03-01T15:00:00+01:00 – 2024-03-01T16:30:00+01:00 Les contes classiques mis en boîte ! Des personnages ou des objets de contes de fée, une paire de ciseaux, une boîte à customiser… Fabrique une boite à conte à la manière des éditions Les Petites Manies. Atelier animé par Isabelle Pellouin Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie 02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ Gratuit D.R. Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Lisieux Autres Lieu Médiathèque André-Malraux Adresse Place de la république, 14100 Lisieux Ville Lisieux Departement Calvados Age min 6 Age max 12 Lieu Ville Médiathèque André-Malraux Lisieux Latitude 49.144201 Longitude 0.226293 latitude longitude 49.144201;0.226293

