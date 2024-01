Atelier d’écriture Médiathèque André-Malraux Lisieux, 10 février 2024, Lisieux.

Atelier d’écriture Samedi 10 février 2024, 10h00 Médiathèque André-Malraux Gratuit

Envie de jouer avec les mots, de développer votre créativité, de prendre un temps pour vous, de partager, d’échanger dans la joie et la bonne humeur. Anne-Lise Bottet, animatrice d’ateliers d’écriture propose de créer, pour vous, une parenthèse hors du temps au pays des mots. Dans cet espace en co-création, ouvert et bienveillant, il ne sera question ni de grammaire ni d’orthographe. A vous le plaisir de coucher les mots sur le papier et le goût de la curiosité ! Les sens en éveil, le temps d’un atelier d’écriture laissez vous tenter par l’aventure ! A savourer sans modération…

Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux Lisieux Calvados Normandie 02 31 48 41 00 https://www.mediatheques-lisieuxnormandie.fr https://m.facebook.com/lisieuxnormandieculture/ Gratuit

écriture création

CALN