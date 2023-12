Cinéma : le Chat Potté 2 Médiathèque André-Malraux Lisieux, 21 janvier 2024, Lisieux.

Cinéma : le Chat Potté 2 Dimanche 21 janvier 2024, 15h00 Médiathèque André-Malraux Gratuit

Réalisé par Joel Crawford et Januel P. Mercado.

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes, notre héros velu s’embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues… (1h42)

Médiathèque André-Malraux Place de la république, 14100 Lisieux

Dreamworks